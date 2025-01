Emotionales Thema bei den Connewitzern

Das Thema Spätis scheint aktuell in Connewitz emotional aufgeladen zu sein, wie eine Umfrage zeigt. Ein Späti-Kunde, der anonym bleiben will, erinnert sich an die letzten Wochen des vor einem halben Jahr geschlossenen Spätis Connserve. "Von Seiten des Ordnungsamtes habe ich vermehrte Kontrollen mitbekommen", erzählt der 29-Jährige. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Er habe gesehen, dass Regale mit Einzelhandelswaren abgehangen wurden. Aufgrund der fortschreitenden Kontrollen habe der Besitzer aufgegeben, meint er. In einem Bericht der Leipziger Volkszeitung wird zwar vom Ärger mit den Behörden gesprochen. Der Betreiber der Connserve habe schließlich aber auch aus persönlichen Gründen und personellen Engpässen das Handtuch geworfen. Eine Connewitzerin sagt im Gespräch, dass sie nicht verstehe, warum man es den Spätis so schwer mache.

Linke scheiterte mit Gesetzanpassung

Könnten klarere Gesetzesregelungen Ladenbesitzern und Ämtern gleichermaßen helfen? Die Linken in Sachsen wollten im vergangenen Jahr eine Anpassung des Ladenöffnungsgesetzes im Sächsischen Landtag erreichen, scheiterten jedoch. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Leipzig und Dresden offen für neue rechtliche Regelung

Die Stadt Leipzig selbst stünde einer Neuregelung offen gegenüber: "Eine klarere gesetzliche Regelung zu den Öffnungszeiten solcher Mischbetriebe könnte aus Sicht der Stadt Leipzig dazu beitragen, die Abgrenzung zwischen Verkaufs- und Gaststättenbereichen zu vereinfachen und für mehr Rechtssicherheit zu sorgen."

Auch die Stadt Dresden ist offen für eine gesetzliche Neuregelung, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Das Ausmaß der Kontrollen scheint sich jedoch in der Elbestadt in Grenzen zu halten. Bei den 14 Kontrollen in Spätis in Dresden 2024 seien die Besitzer über etwaige Verstöße gegen das Ladenöffnungsgesetz hingewiesen worden. Ordnungswidrigkeitskeitsverfahren habe es keine gegeben. Die Stadt Dresden geht nach eigenen Angaben von etwa 30 Spätverkaufsstellen aus. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Nach Ansicht des Wirtschaftsministeriums sind die aktuellen Regeln ausreichend. Auf Anfrage von MDR SACHSEN heißt es aus dem Ministerium: "Die geltenden gesetzlichen Regelungen bieten aktuell Rechtssicherheit, sowohl für die Betreiber und Beschäftigen sogenannter Spätverkaufsstellen als auch für Vollzugsbehörden." In diesem Zusammenhang verweist das Wirtschaftsministerium auf den Ermessensspielraum der Ordnungsämter. Demnach können sie Verstöße ahnden, müssen es aber nicht zwangsläufig.

In der Späti-Szene in Leipzig gab und gibt es viel Bewegung. Geschäfte mussten schließen, neue öffneten. Davon weiß auch Jenny, die gerade in einem Spätshop in der Leipziger Südvorstadt einkauft. Die 37-Jährige erinnert sich an den Späti, den es zuvor an gleicher Stelle gab.

Der damalige Betreiber habe die Kontrollen als Schikane wahrgenommen. "Die haben immer hohe Vertragsstrafen zahlen müssen. Das Problem war wohl, dass bestimmte Produkte auslagen, die nicht angeboten werden dürfen." Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Neuer Späti mit kurdischer Küche

Jenny nimmt sich eine Wasserflasche und geht zur Kasse. Kouman Ibrahim, der gebürtige Syrer, betreibt seinen Späti seit Oktober vergangenes Jahres, erzählt er. Sein Beispiel zeigt offenbar, dass ein solches Geschäft von Beginn an auch regelkonform funktionieren kann. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel