Diese Woche hat Stefan Marquard auch an der Paul-Robeson-Schule und Freien Oberschule in der Kochstraße zusammen mit Schülern Essen frisch zubereitet. Burger und Pasta müssen nicht vom Speiseplan verschwinden, erklärt Marquard: "Bei uns ist Mayo und jede Soße aus Hundert Prozent Gemüse. Das sind die Dinge, die Spaß machen. Einen Burger kann ich auch gesund zubereiten." Anstatt ungesunder Süßigkeiten am Automaten zu kaufen, sollen die Schüler motiviert werden, gesunde Pausensnacks im Kochunterricht zu kreieren.

Sternekoch Stefan Marquard (rechts) hat Schülern der Paul-Robeson-Schule gezeigt, dass sie ihr Lieblingsessen mit ein paar Tipps ganz einfach gesund kochen können. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK