Beim Diesel-Tanken müssen Autofahrerinnen und Autofahrer in Leipzig besonders tief in die Tasche greifen. Leipzig gehört aktuell zu den teuersten Städten in Deutschland, wenn es ums Diesel tanken geht. Das hat der monatliche Preisvergleich von "Clever tanken" in den 20 größten Städte Deutschlands für den Monat September ergeben.