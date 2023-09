Ein Dutzend Vögel flattert rasend schnell aus einem Taubenschlag, als Henrike Spoerhase aus dem Verschlag heraustritt. In den Händen hält sie eine Taube, die aufgeregt zappelt: "Das ist Rosi. Sie lebt hier in unserer Voliere für Tauben mit Handicap. Sie ist eine ganz Liebe, aber hat einen Herzfehler."

Henrike streichelt Rosi übers Federkleid und lächelt dabei: "Ich habe sie zu Hause aufgepäppelt." In freier Wildbahn könnte Rosi nicht überleben, erklärt sie. So geht es auch den anderen Tauben, die Zuflucht in der Auffangstation für verletzte und kranke Tauben in Schkeuditz gefunden haben. Die Vogelvoliere in Schkeuditz steht relativ abgelegen auf einer Wiese. "Hier haben es die Tauben schön ruhig", sagt Henrike Spoerhase. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Gefahren für Tauben in der Stadt

Henrike ist Mitglied im Verein Stadttaubenhilfe Leipzig, der sich um Leipziger Tauben in Not kümmert und den Tieren ehrenamtlich hilft. Sind Vögel zu stark geschwächt oder verletzt, können sie geschützt in der Handicap-Voliere leben, erklärt Henrike. Und verletzte Tauben gebe es viele, weil etliche Gefahren für Tauben in der Stadt lauern.

Viele der Tiere fliegen gegen Fensterscheiben und Autos, wodurch sie nicht selten sterben. "Die Tauben verschnüren sich auch ihre Füße mit Fäden und Haaren, die am Boden liegen. Das bekommen die Tauben nicht mehr ab. Im schlimmsten Fall sterben dann die Gliedmaßen ab", erklärt die 50-Jährige.

Geschwächte Taube von Fahrrad überfahren

Während Henrike die Taube Rosi wieder in den Taubenschlag bringt, füllt Anna Ziebell Wasser in große weiße Schalen für die Tauben zum Baden. "Kommt raus, meine Lieben, wenn ihr ein bisschen baden wollt."

Neben ihr dreht sich eine Taube mit einem Mal kontinuierlich auf dem Boden im Kreis. "Das ist eine Nervenkrankheit. Der Gleichgewichtssinn der Taube ist gestört und sie kann nicht mehr richtig picken", erklärt Anna. Anna Ziebell gibt Helfern Tipps und Ratschläge, die Tauben retten und zu Hause aufpäppeln wollen. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Eine Radfahrerin meldete sich aufgeregt bei uns. Sie hatte eine Taube überfahren. Die Taube war so schwach vor Hunger, dass sie vor dem Fahrrad nicht wegflog. Anna Ziebell Ehrenamtlerin

Doch nicht nur Krankheiten schwächen die Tiere, sagt die 31-Jährige und erinnert sich an einen Unfall vor einiger Zeit: "Eine Radfahrerin meldete sich aufgeregt bei uns. Sie hatte eine Taube überfahren. Die Taube war so schwach vor Hunger, dass sie vor dem Fahrrad nicht weg flog", erklärt Anna. Die Taube sei schließlich so stark verletzt worden, dass sie eingeschläfert werden musste.

Hungernde Tauben mitten in der Stadt?

Aber finden Tauben nicht genug Futter in der Stadt? "Tauben fressen nur aus Not Speisereste wie Pommes oder Fleisch. Tauben sind eigentlich Pflanzenfresser und ernähren sich von Körnern", erklärt Henrike Spoerhase. Doch die könnten sie in den Städten selten finden. Die Essensreste der Menschen stattdessen führen zu einer Mangelernährung. Die Vögel seien dadurch oft so geschwächt, dass sie vor Raubvögeln wie Falken oder Krähen, nicht mehr flüchten können.

Kein einfaches Leben für Tauben in der Stadt. Das spiegele sich auch in ihrer Lebenserwartung wieder, erklärt Henrike. "Normalerweise können Tauben bis zu 15 Jahre leben. In der Stadt sterben sie relativ schnell innerhalb von zwei bis drei Jahren", sagt sie. Henrike Spoerhase hält Rosi in der Hand. Die Taube hat einen Herzfehler und könnte deswegen nicht lange in der freien Wildbahn überleben, sagt Henrike. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Aufnahmestopp: Mehr als 300 Notfälle im Jahr

Auch deswegen habe der Verein alle Hände voll zu tun, fügt Anna hinzu. 2021 hatten die Ehrenamtler ihr zufolge rund 300 Tauben-Notfälle aufgenommen. "Vergangenes Jahr und dieses Jahr mussten wir einen Aufnahmestopp ausrufen", sagt Anna. Wenn es zu viel wird, fehlten die Helfer und der Platz in den Taubenschlägen und Vogelvolieren.

Tauben-Tinder zur Genesung

Doch die Taubenfreunde in Leipzig unterstützten sich da auch in der Not, sagt die Ehrenamtlerin. Man sei gut vernetzt und schaue, in welchem Taubenschlag noch ein Platz frei ist oder welcher Helfer ein Tier zu Hause pflegen kann.

"Es gibt auch eine Partnersuche für Tauben", sagt Anna. "Sozusagen Tauben-Tinder", fügt Henrike hinzu und lacht. Aber das habe einen ernsthaften Hintergrund, erklärt sie: "Die Genesung funktioniert wie beim Menschen besser, wenn man nicht einsam ist." Im Taubenschlag in Schkeuditz haben verletzte und kranke Tauben eine Zuflucht gefunden. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Unterstützung durch die Stadt fehlt

Bei den vielen Tauben-Notfällen wäre Unterstützung hilfreich, sagt Anna. Doch die bekomme die Stadttaubenhilfe neben Spenden nur von der Deutschen Bahn für den Taubenschlag am Bayerischen Bahnhof. Kann die Stadt da nicht helfen? Wie das Veterinäramt der Stadt Leipzig auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilt, gebe es dafür keine Fördermittel. Diese gebe es nur für Heimtiere. Da Stadttauben aber als Wildtiere gelten, sehe die Stadt die Taubenhilfe als "keine öffentliche Aufgabe, sondern eine Frage des privaten Engagements."

Überhaupt setzt die Stadt Leipzig beim Thema Tauben eher auf Abwehr. Tauben seien gemäß Infektionsschutzgesetz als Gesundheitsschädlinge eingestuft, heißt es von der Stadtverwaltung. Das Füttern von Tauben ist in Leipzig verboten. Ein Verstoß kostet bis zu 5.000 Euro. Zudem sind Eigentümer aufgefordert, sogenannte tierschutzgerechte Vergrämungsmaßnahmen zu treffen, wenn sich Taubenschwärme an den Gebäuden ansiedeln. Das heißt: Stachelbänder werden auf Fensterbänken oder Bereichen installiert, die den Tauben zum Sitzen oder Nisten dienen könnten.

Helfer immer willkommen