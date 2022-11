Insgesamt sind bei der Stadt Leipzig für heute sechs Demonstrationen und Kundgebungen angemeldet worden. Wegen des hohen Besucheraufkommens auf dem Weihnachtsmarkt wurden die Versammlungen vom Ring wegverlegt. Ortskundige sollten die Bereiche weiträumig umfahren, so das Ordnungsamt An folgenden Orten sind Kundgebungen und Demonstrationen angemeldet:

Mit Blick auf die angekündigten Demonstrationen hat Oberbürgermeister Burkhard Jung zu Solidarität aufgerufen. Im Krieg stehe Leipzig sowohl an der Seite der Ukraine, als auch an der Seite der US-Amerikaner, welche die ukrainischen Streitkräfte unterstützten, sagte der SPD-Politiker vorab. "Die Amerikaner sind seit Jahrzehnten ein zuverlässiger Verbündeter", sagte Jung. Er rief alle Seiten zu Gewaltfreiheit auf.

Ohne die Unterstützung der Amerikaner stünden auch die ukrainischen Streitkräfte in ihrem Abwehrkampf gegen die russischen Angreifer deutlich schwächer da.

Der Stadt Leipzig steht ein weiteres Demonstrationswochenende bevor. Anhänger des rechtsextremen "Compact Magazins" um Chefredakteur Jürgen Elsässer haben für Sonnabend eine Kundgebung mit mehr als 15.000 Teilnehmern angemeldet, wie das Ordnungsamt Leipzig am Freitag mitteilte. Die Kundgebung vor dem Bundesverwaltungsgericht steht demnach unter dem Motto "Ami go home".



Dagegen regt sich ein breiter Widerstand. Unter anderem ruft das Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz" zum Gegenprotest auf. Laut Ordnungsamt sind mehrere Demonstrationen angemeldet. Auch der frühere Leipziger Thomaskirchen-Pfarrer Christian Wolff appellierte, "ein deutliches Zeichen für die freiheitliche Demokratie zu setzen".



An der rechtsradikalen Kundgebung wollen Mitglieder der AfD und der rechtsextremen Kleinstpartei "Freie Sachsen" teilnehmen. Neben Elsässer werden als Redner der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke und der frühere Vorsitzende der AfD Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, erwartet.