Polizei-Großeinsatz Demonstration "Ami go home" in Leipzig durch Sitzblockaden gestoppt

Seit Wochen hatte das rechtsextreme "Compact"-Magazin bundesweit zu einer Kundgebung an diesem Sonnabend in Leipzig mobilisiert. Unter dem Motto "Ami Go Home" waren 15.000 Teilnehmer erwartet und angemeldet worden. Doch am Ende kamen deutlich weniger. Heftiger Gegenprotest stoppte zudem die Demonstration der Rechten, die ihre Versammlung schließlich vorzeitig beendeten.