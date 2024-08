Eindrücke von Ine Dippmann aus dem Studio Leipzig Als ich am Dienstag erfahren habe, dass mein Sohn Maria kannte, hatte ich sofort den Impuls, zum Connewitzer Kreuz zu fahren. An den Ort, wo die 17-Jährige ums Leben gekommen ist. Und wo sich Freundinnen, Cousinen, Kumpels, Bekannte, Mütter und Väter getroffen und getröstet haben. Ich wohne und arbeite praktisch um die Ecke. Meine Kinder sind 20 und 15 Jahre alt. Die Vorstellung, ein Kind zu verlieren… nein, ich will es mir nicht vorstellen. Also da sein. Und auch hören – wer ist für die Jugendlichen da? Wer fängt sie auf? Hat schon jemand eine Spendenaktion gestartet? Das Hilflos-Sein mit Tun überwinden. Und dann kommt die Reporterin durch. Nehme ich hier etwas auf? Mache ich Fotos von dem Ort, wo sich alle in den Armen halten, einer nach dem anderen Blumen und Kerzen hinstellt, geschwiegen und geraucht wird, leise gesprochen und geweint? Kann ich hier – ganz vorsichtig – um ein Interview bitten? Nein. Nicht an diesem Tag und auch an keinem anderen. Es gibt Situationen, da sind wir Journalisten zu dicht dran. Dann ist der Blick verstellt. Dann braucht es das Korrektiv von Kolleginnen und Kollegen. Die mit abwägen, welche Informationen, die ich bekommen habe, letztlich auch für Berichterstattung geeignet sind. Wie wir damit umgehen, dass die Trauernden keinen Kontakt zu den "nervigen Journalisten" haben wollen. Wie wir es sensibel schaffen zu berichten, was passiert ist, ohne zu skandalisieren und zu spekulieren. Und trotzdem abbilden, wie der Unfall Jugendliche in Connewitz und der Südvorstadt zusammengebracht hat, wie sie sich gegenseitig stützen und welche Unterstützung sie von anderen bekommen. Ich fand all das beeindruckend. Und hoffe sehr, dass unsere Berichterstattung dem gerecht wird.

Ine Dippmann, stellvertretende Studioleiterin Regionalstudio Leipzig