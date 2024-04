Uschi Brüning: Ja, schon. Wobei ich sagen muss, dass ich Trettmann erst beim Mitsingen im Studio kennengelernt habe. Er scheint mir nicht diese Art Rapper zu sein, die immer sinnlos in der Luft herumfuchteln, mit einem Ausdruck, als würden sie jemanden erstechen. Das ist bei Trettmann überhaupt nicht der Fall. Er hat auch keine Aggression in der Stimme. Das gefällt mir besonders.

Wir hatten mit Max Herre vor einigen Monaten ein Treffen in der Nalepastraße in Berlin, im Rundfunk. Da lernten wir uns kennen. Und da gab es das Interesse, sich einiger DDR-Musikstücke zu bedienen – vor allen Dingen Günther Fischers Song "Hochzeitsnacht", der ja zum Teil auch schon Kult ist.

Die Kritik haben wir gehört! Max Herre, der Singer Songwriter, hat also eine Verbindung zu Trettmann. Und so kam das, dass der sich bei Ihnen gemeldet hat ...

Die ersten beiden Strophen des Songs beginnen mit der Ansprache der "Mama". Trettmann könnte ihr Sohn sein, das käme ja generationsmäßig in etwa hin. Haben Sie ihn da jetzt so ein bisschen adoptiert?

Das ist ein kleines Kompliment. Ich könnte seine Oma sein! Und er hat mich gekannt – das wundert mich, weil er so jung ist. Er hat mich als Sängerin gekannt, das hat mich dann auch gereizt. Das war auch der Grund mitzumachen: dass jemand, der so jung ist und eine ganz andere Sicht auf die Wende hatte... Nein, er hatte meine Sicht! Ich denke, das deckt sich, was die Enttäuschung anbelangt und dass alles anders ist und nichts mehr, wie es war. Das hat uns näher gebracht.

Bei Trettmann ist der Texte zweigeteilt: Im ersten Teil ist es Herbst 89 und Mama sagt: "Geh nicht in die Stadt", da es wegen der Demonstrationen gefährlich ist. Ins Strophe zwei will Mama den Sohn dann nicht in die Stadt lassen, weil das Geld nicht reicht, weil sie keinen Job mehr hat nach 89. Dann kommen Sie und singen diese Zeilen: "Damals, als wir träumten, in grauen Tagen Farbe sahen". Was haben Sie da für eine Rolle in dem Song?