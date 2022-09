Die MDR-Landesfunkhausdirektorin in Sachsen-Anhalt, Ines Hoge-Lorenz, ist in der Woche vor dem Strafprozess gegen Foht von ihrem Amt zurückgetreten. Hoge-Lorenz begründete ihren Schritt damit, die berufliche Verstrickung ihres Ehemannes in der Foht-Affäre nicht transparent angegeben zu haben: "Ich habe es vor meinem Amtsantritt als Landesfunkhausdirektorin Sachsen-Anhalt versäumt, klar darüber zu informieren, dass mein Ehemann vor über zehn Jahren in der Causa Foht eine Rolle gespielt hat."



In einer persönlichen Erklärung teilte Hoge-Lorenz weiter mit, ihr Ehemann habe 2015 Verantwortung für sein damaliges Handeln übernommen und eine Geldstrafe akzeptiert. "Ich war davon ausgegangen, dass mit der Geldstrafe 2015 die Sache für uns erledigt ist", heißt es weiter. Vor einigen Wochen habe ihr Ehemann eine Ladung zum Prozess gegen Foht erhalten - das habe sie nicht direkt transparent gemacht.



Abschließend schreibt Hoge-Lorenz in ihrer Erklärung, die Intransparenz in diesem Fall sei in ihrer "herausgehobenen Position, Verantwortung und öffentlichen Wirkung" ein gravierendes Versäumnis. "Ein Amtsverbleib als Direktorin würde sowohl meinem Berufsethos als auch meinem Verständnis von Führungsverantwortung in einer so exponierten Position nicht entsprechen", heißt es abschließend.

Die ehemalige Landesfunkhausdirektorin, Ines Hoge-Lorenz ist erst jüngst von ihrem Amt zurückgetreten. Bildrechte: MDR/Steffen Junghans