Im Zusammenhang mit dem Fall Foht ist am vergangenen Freitag die MDR Landesfunkhausdirektorin in Sachsen-Anhalt, Ines Hoge-Lorenz, von ihrem Amt zurückgetreten. Sie begründete ihren Schritt mit Verwicklungen ihres Mannes in die Foht-Affäre, die sie nicht transparent gemacht habe. In einer persönlichen Erklärung teilte Hoge-Lorenz mit, ihr Ehemann habe 2015 Verantwortung für sein damaliges Handeln übernommen und eine Geldstrafe akzeptiert. Vor einigen Wochen habe er eine Ladung zum Prozess gegen Foht erhalten - das habe sie gegenüber dem MDR nicht direkt transparent gemacht.