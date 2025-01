Zwei Männer im Alter von 31 und 33 Jahren wurden vom Landgericht Leipzig zu Haftstrafen von jeweils viereinhalb Jahren verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden für viele Straftaten im Stadtgebiet Leipzig verantwortlich sind. Sie hatten in mehreren Gaststätten die dort aufgestellten Spiel- oder Zigarettenautomaten aufgebrochen und Bargeld sowie Tabakwaren gestohlen. Darüber hinaus gehen Einbrüche in Wohnungen, Firmen und Gaststätten auf das Konto der beiden Männer.