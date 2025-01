Der Verleger Jürgen Arne Bach ist tot. Nach Angaben des Leipziger Verlags E. A. Seemann Henschel starb Bach nach langer schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren im Kreise seiner Familie in Freiburg.

Bach war von 2003 bis 2017 Verleger der Leipziger E. A. Seemann Henschel Verlagsgruppe. Inzwischen leitet seine Tochter Annika Bach den Verlag. In einer Mitteilung schreibt sie, ihr Vater sei ein Mensch gewesen, der Sicherheit und Orientierung geboten habe und vollständig Teil der Literaturbranche gewesen sei. "Er war sein Bücherleben lang voller Tatendrang, hat immer wieder neue Projekte angestoßen, Programmzweige entwickelt und Teams zusammengestellt."

Jürgen Arne Bach habe gewusst, wie man Autorinnen und Autoren umwirbt und "Buchinhalte glasklar strukturieren und dramaturgisch geschickt aufbauen" kann, so seine Tochter. Er habe nie locker gelassen und sich Problemen bis zur einvernehmlichen Lösung gestellt. "Mich hat er besonders mit seinem Optimismus beeinflusst, er sprach mir Mut zu, auch große Projekte mit Vertrauen anzupacken", schreibt Annika Bach anlässlich des Todes ihres Vaters.

Bach übernahm am 1. April 2003 gemeinsam mit Bernd Kolf die traditionsreichen Verlage Henschel, E. A. Seemann und Edition Leipzig. Er gründete die Seemann Henschel GmbH & Co. KG. Bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2017 war er Verleger und geschäftsführender Gesellschafter der Verlagsgruppe, die in Leipzig ansässig ist.