So hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels im Herbst seine höchste Auszeichnung "Förderer des Buches" an Oliver Zille verliehen. Die Vorsteherin des Börsenvereins, Karin Schmidt-Friderichs, betont: "Wenn sich diese Auszeichnung wirklich organisch für jemanden ergibt, dann gehört zu diesen Menschen ganz sicher Oliver Zille." Er habe nicht nur die Leipziger Buchmesse immens weiterentwickelt, sondern im wahrsten Sinne des Wortes das Buch auf vielfältige Art und Weise gefördert.

Leif Greinus, Verleger beim in Dresden und Berlin ansässigen Verlag Voland & Quist, hebt hervor, wie leidenschaftlich sich Oliver Zille für die Buchmesse eingesetzt habe. Es gebe im Osten Deutschlands wenig Dinge, die so strahlen, eine so große und positive Außenwirkung hätten, wie die Leipziger Buchmesse, so der Verleger. "Mir fehlen die Worte, was Oliver Zille aus dieser Buchmesse gemacht hat – einen wirklich fantastischen Ort", so Greinus. Oliver Zille habe die Messe nicht als kommerzielle Veranstaltung, sondern wirklich als einen Ort der Debatten, des Blicks gen Osten und der Verständigung betrieben.