Seit wenigen Tagen ist der neue Weitwanderweg "Neuseen-Challenge" im Süden von Leipzig offiziell freigegeben . Laut den "Sportfreunden Neueseenland", die sich den Weg ausgedacht haben, handelt es sich um den ersten Weitwanderweg in Mitteldeutschland. Er ist 165 Kilometern lang und in 13 Etappen eingeteilt. Der Rundweg führt über Markkleeberg, Frohburg und Pegau quer durch die Natur und macht auch Abstecher nach Thüringen und Sachsen-Anhalt.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Unterwegs gibt es an der Strecke zahlreiche Gaststätten wie diese hier in Großpösna. Bildrechte: Sportfreunde Neuseenland

Entstanden ist die Idee zum Weitwanderweg in der Corona-Zeit. "In der Corona-Zeit gab es einen Wanderboom. Da haben wir uns gesagt: Es gibt so viele schöne Regionen und Orte direkt vor der Haustür, die vielleicht der eine oder andere noch nicht kennt. Die wollen wir zeigen und verbinden", erklärt die Projektleiterin der Neuseen-Challenge, Neltje Pieske. Gefördert wird die "Neuseen-Challenge" vom Bundeswirtschaftsministerium. Höhepunkte entlang der Strecke sind 16 Seen, wie zum Beispiel der Markkleeberger See, der Cospudener See und die Eschefelder Teiche. Darüber hinaus gebe es auch Cafés, Biergärten und Spielplätze zu entdecken.