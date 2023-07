Eine Gruppe von zwei Dutzend Demonstrierenden hat sich vor dem Neuen Rathaus in Leipzig versammelt. Sie halten mehrere Plakate in die Luft. Auf einem steht "Lebensräume erhalten, Artensterben stoppen", auf einem anderen "300 Grünflächen in drei Jahren in Leipzig zerstört. Wir ersticken im Beton." René Sievert spricht in ein Megafon zu der Menge: "Wenn hier die Stadträte vorbeikommen, hoffen wir, dass sie den Klimanotstand im Kopf behalten", sagt der Vorsitzende des NABU Leipzig.

Vor dem Neuen Rathaus in Leipzig demonstrierten Mitglieder des Naturschutzbundes Leipzig und der Initiative Stadtgrün Leipzig gegen den Kahlschlag auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel