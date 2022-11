Mit mehr als acht Millionen Euro will Leipzig die Sanierung von lange leerstehenden Wohnungen fördern und so mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Wie die Stadt mitteilt, sind bereits in diesem Jahr 2,9 Millionen Euro an städtischen Fördermitteln an Eigentümer und Wohnungsgenossenschaften geflossen. Bis Jahresende wurden oder werden damit nach Verwaltungsangaben insgesamt 142 Wohnungen saniert, die als Sozialwohnungen dienen sollen.