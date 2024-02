Die Erfahrungen des Mietervereins in Leipzig zeigen, dass private Vermieter bei Mieterhöhungen mehr Miete verlangen als kommunale Wohnungseigentümer. "Wir erleben in den letzten zwei Jahren eine erhebliche Welle an Mieterhöhungen im gesamten Stadtgebiet von Leipzig", sagte Vereinsvorsitzende Anke Matejka im Gespräch mit MDR SACHSEN. Vermieter würden die Erhöhung dabei vor allem mit Verweis auf drei Vergleichswohnungen begründen. Weichen diese Begründungen vom Mietspiegel ab, sind sie nur in Städten ohne qualifizierten Mietspiegel zulässig.