Der Leipziger Medienpreis ehrt Engagement für die Presse- und Meinungsfreiheit.

Die Journalistin und Autorin Sabine Adler wird für ihre Arbeit in Osteuropa gewürdigt.

Das Medienhaus Correctiv erhält die Auszeichnung für seine investigativen Recherchen.

Der diesjährige Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien geht an die deutsche Radiojournalistin Sabine Adler und das Medienhaus Correctiv. Mit der Auszeichnung ehrt die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig Medienschaffende und Institutionen, die sich mit ihrer Arbeit für Presse- und Meinungsfreiheit einsetzen – oft unter hohem persönlichen Einsatz. Der Preis wird am 8. Oktober 2024 in Leipzig verliehen und ist mit je 10.000 Euro dotiert.

Ukraine, Russland und Belarus im Fokus

Sabine Adler wurde insbesondere für ihre journalistische Arbeit in Osteuropa gewürdigt. Sie stehe für "ausgezeichneten, unaufgeregten Qualitätsjournalismus unter zunehmend schwereren Bedingungen an ihren Einsatzorten", urteilt die Jury des Medienpreises. Als Korrespondentin mit den Schwerpunkten Ukraine, Russland und Belarus habe sie eine "klare Grundhaltung, die den Fokus auf zivilgesellschaftliche Akteure und deren Einsatz für Demokratie und Menschenrechte richtet".

Bildrechte: Deutschlandradio/Bettina Straub

Adler studierte Journalistik an der damaligen Karl-Marx-Universität in Leipzig und ist langjährige Auslandskorrespondentin des Deutschlandfunk. Darüber hinaus veröffentlichte sie bisher fünf Bücher zur osteuropäischen Zeitgeschichte. Zuletzt erschienen "Die Ukraine und wir. Deutschlands Versagen und die Lehren für die Zukunft" (2022) und "Was wird aus Russland? Über eine Nation zwischen Krieg und Selbstzerstörung" (2024).

Investigative Recherchen von Correctiv

Mit der Preisvergabe an Correctiv betont die Jury die Bedeutung von investigativem Journalismus für das Funktionieren demokratischer Gesellschaften. Gerade weil die Demokratie aktuell durch "gezielte Desinformationen, Halbwahrheiten und Falschbehauptungen" immer heftiger angegriffen werde, komme "dem investigativen Journalismus eine herausragende Kontroll- und Kritikfunktion zu", heißt es in der Begründung des Preises. Correctiv habe diese Funktion "in hervorragender Weise wahrgenommen".

Bildrechte: picture alliance/Paul Zinken/dpa