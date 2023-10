Israel steht seit dem Angriff der islamistische Terrororganisation Hamas am Samstagmorgen unter Schock. Das Land befindet sich im Kriegszustand. Als der Überfall auf die Heimat und den Staat der Juden stattfand, bereitete sich das Thüringer Kulturfest Achava auf die nächsten Veranstaltungen vor. Gründer und Leiter Martin Kranz reagiert nun auf die aktuellen Ereignisse:

Der Konflikt in Israel hat mit uns und dem Festival sehr deutlich zu tun.

Die Frage nach den Gründen, beschäftigt laut Kranz auch die Menschen beim Achava: "Wie können Menschen mit so viel Hass und destruktiver Energie auf der Welt unterwegs sein?" Dazu möchte Kranz ein Gegengewicht schaffen. Laut ihm gibt es auch die friedvolle, respektvolle Frage: Wie können wir miteinander umgehen? Was verbindet uns aber was trennt uns auch?