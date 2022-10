Eine unbekannte Person hat mehrere mit blauer und gelber Farbe gefüllte Glasflaschen auf das Gebäude des russischen Generalkonsulats in Leipzig geworfen. Wie das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) am Freitag mitteilte, ereignete sich die Tat Donnerstagabend in der Turmgutstraße nahe des Rosentals im Stadtteil Gohlis. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Täter anschließend mit einem Fahrrad und durch das kleine Gewässer Parthe geflüchtet sein.