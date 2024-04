Am Helios Park-Klinikum in Leipzig wird am Dienstag gestreikt. Das teilte die Gewerkschaft Verdi mit, die zu einem Warnstreik aufgerufen hatte. Das soll den Druck in den stockenden Tarifverhandlungen erhöhen. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten zwölf Prozent mehr Lohn, aber mindestens 500 Euro für alle Berufsgruppen. Das letzte Angebot der Arbeitgeber habe bei acht Prozent gelegen. Am Vormittag war ein Demonstrationszug vom Völkerschlachtdenkmal zum Helios-Klinikum geplant.