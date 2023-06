Die S-Bahn in Leipzig muss sparen und der Passagier muss warten.

Die S-Bahn in Leipzig muss sparen und der Passagier muss warten. Bildrechte: Deutsche Bahn AG/Kai-Michael Neuhold

Die Wartezeiten auf einzelnen S-Bahn-Linien in Leipzig werden sich voraussichtlich ab 2026 in den Abendstunden deutlich verlängern. Der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) hat mit potenziellen Betreibern des S-Bahn-Netzes Mitteldeutschland Verhandlungen geführt. Aus finanziellen Gründen sollen ab 20 Uhr vier Linien nur noch stündlich und nicht mehr alle 30 Minuten verkehren. Die Wartezeiten werden quasi verdoppelt. Gerade die über 100.000 Pendler nach und aus Leipzig hätten dann das Nachsehen.

"Der Grund sind gleich mehrere Preissteigerungen für Energie und Fahrzeuge über den langen Zeitraum der Ausschreibung hinweg", so Franziska Riekewald, Verkehrsexpertin aus der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat zu Leipzig. Die so entstandene Finanzierungslücke von 10 bis 15 Millionen Euro kann entweder durch Einsparungen oder durch staatliche Zuschüsse ausgefüllt werden.

Leipzig strebt mit Hilfe des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) an, eine "Stadt der kurzen Wege" zu werden. Bis 2025 soll der Anteil des Fuß-, Fahrrad- und öffentlichen Nahverkehrs an der Gesamtverkehrsleistung auf 70 Prozent steigen. Die S-Bahn stellt dabei das Rückgrat dieser Mobilitätsstrategie in Leipzig das.