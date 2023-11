Bildrechte: IMAGO / foto-leipzig.de

Gehobene Küche Sterne-Restaurant Falco: Aus für Gourmet-Leuchtturm in Leipzig

Hauptinhalt

14. November 2023, 18:04 Uhr

Erst im Mai feierte das Falco sein 18. Jubiläum. Nun wird das Zwei-Sterne-Restaurant wohl für immer seine Türen schließen. Gourmetrestaurants in Leipzig bedauern das Ende des Touristenmagneten. Für den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) reiht sich die Schließung in eine lange Liste des Kneipensterbens in Sachsen.