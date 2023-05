Das neue Institut für die Leipziger Wetterforscher wurde für mehrere Millionen Euro auch nach ökologischen Kriterien gebaut.

Die moderne Ausrüstung in dem neuen Institut kann das Klima im Kleinen simulieren.

Für den weiteren Ausbau der Wetterforschung an der Uni Leipzig ist eine neue, millionenschwere Baumaßnahme geplant.

An der Universität Leipzig hat das Institut für Meteorologie (LIM) ein neues Forschungsgebäude erhalten. Wie Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) zur Übergabe am Freitag sagte, ist der "moderne, nachhaltige" Bau für rund zehn Millionen Euro in zwei Jahren Bauzeit entstanden. Laut Institutsdirektor Manfred Wendisch macht die Arbeit in dem "nagelneuen Gebäude dieser Güte viel mehr Spaß". Fast 200 Studierende lernten dort "das Handwerkszeug für die Wettervorhersage", sagte er MDR SACHSEN.

Die Arbeit macht natürlich in einem nagelneuen gemeinsamen Gebäude dieser Güte viel mehr Spaß. Manfred Wendisch Institutsdirektor für Meteorologie, Universität Leipzig

Windkanal und Klimakammer wurden eingebaut

Das Institut war bisher an drei Standorten untergebracht. Das neue Energie-Plus-Haus mit fast 900 Quadratmetern Nutzfläche bündele Forschung und Lehre am historischen Standort "Alte Sternwarte", teilte die Universität Leipzig mit. Der Neubau sei demnach mit Photovoltaik-Platten und einer Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonden ausgerüstet. Für die Spitzenforschung stünden eine neue Klimakammer, ein Windkanal und Messgeräte auf dem Dach bereit. Laut Universität punktet das Institut international vor allem in der Wolken- und Klimaforschung.

Die Fassade des neuen Wetterforschungsinstutes in Leipzig wurde vom sächsischen Baubetrieb mit der Farbe einer Wolke ausgestaltet. Bildrechte: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB)

Leipziger Forscher messen Eigenschaften von Wolken

Wie Wendisch auf Anfrage von MDR SACHSEN erklärt, nutze das Institut dafür großteils selbst entwickelte moderne Geräte. Sie "messen Wolkeneigenschaften wie die Größe der Tropfen und den Eisgehalt von Wolken". Beide Eigenschaften seien wichtig für die Niederschlagsbildung und für die Abkühlung oder Erwärmung von Wolken im Klimasystem, erklärt der Professor weiter. Mit den Geräten würden zudem Messflugzeuge ausgerüstet, um Wolkeneigenschaften vor Ort zu bestimmen.

Die Arktis ist in den Mittelpunkt der internationalen Wetterforschung gerückt. Meteorologen aus Leipzig untersuchen das dortige Klima mit seinen Auswirkungen auf Mitteleuropa. (Archivbild) Bildrechte: Alfred-Wegener-Institut

Auch sei das Leipziger Institut "stark eingebunden in die internationale Arktisforschung" und habe vor Ort im Verbund mit anderen Universitäten an mehreren Messungen teilgenommen. "Wir schauen, wie die Wechselwirkung zwischen der arktischen Klimaänderung und dem Wetter in Mitteleuropa zusammenspielen", sagte Wendisch dem MDR SACHSEN.

Sachsen saniert Sternwarte für 2,6 Millionen Euro