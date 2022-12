Trotz der wirtschaftlich angespannten Situation ließen sich die Leipzigerinnen und Leipziger sowie viele Gäste die Freude an der wieder gelebten Gemeinsamkeit, dem Schlendern und Genießen nicht nehmen. "Es bleibt dabei: Der 'durchschnittliche' Leipziger besucht den Weihnachtsmarkt viermal, trinkt aber in diesem Jahr vielleicht einen Glühwein weniger", sagte Ebert weiter. Laut Stadt Leipzig wurden die Besucherzahlen über digitale Erfassungsmethoden, Zahlen der Tourismus- und Marketing GmbH, der Deutschen Bahn sowie über Reiseunternehmen ermittelt.

Wer denkt, auch über das Fest hinaus noch in Weihnachtsstimmung zu sein: Es gibt deutschlandweit Weihnachtsmärkte, die bis Jahresende oder sogar in die erste Januarwoche hinein geöffnet haben. In Dresden weihnachtet es auf dem Neumarkt und dem Augustusmarkt bis Januar weiter. Auch der Weihnachtsmarkt in Halle/Saale hat bis 9. Januar 2023 geöffnet.