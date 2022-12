Feucht und kalt ist das Wetter an diesem Abend mitten in der Woche. Unter den Steinbögen des Alten Rathauses in Leipzig stehen dunkel gekleidete Menschen beisammen und halten ihre Tassen wie einen Schatz mit beiden Händen fest. Die Leuchtdekoration an den steinigen Decken strahlt die Gesichter an. Die Weihnachtsmarktbesucherinnen und -besucher lachen, unterhalten sich.