Feierliche Eröffnung Großer Andrang auf den Leipziger Weihnachtsmarkt

Bereits um 10 Uhr durften am Dienstag die ersten Stände öffnen. Viele Leipzigerinnen und Leipziger nutzten die Gelegenheit und schlenderten bereits am Morgen über den Markt. "Wir hatten in der Stadt zu tun und dachten uns, das gucken wir uns mal an", sagte eine Besucherin. Eine andere freute sich, dass sie vor der Arbeit noch etwas auf dem Markt besorgen kann.