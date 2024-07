Der Leipziger Zoo hat in der Löwensavanne den ersten Geburtstag seines Nachwuchs-Quartetts begangen. Wie der Zoo mitteilte, haben die vier Mini-Raubkatzen am Freitagvormittag eine Fleischtorte als Überraschung bekommen. Zum Wiegenfest hat Zoodirektor Jörg Junhold das Pfleger-Team und dessen "großartige Arbeit" gelobt. Zugleich hat der Zoo über seine Zukunftspläne für die vier Junglöwen Malu, Bahati, Themba und Amaru informiert.

In der Natur nabele sich der Löwennachwuchs im zweiten Lebensjahr ab, hieß es. Das werde auch im Zoo Leipzig geschehen. Den Plänen zufolge verbleibt das Weibchen Malu an der Seite ihrer Mutter Kigali. Die drei männlichen Jungtiere werden voraussichtlich Leipzig verlassen. Denn die Löwenmutter würde ihre drei Söhne nicht langfristig im Rudel akzeptieren, so der Zoo. Man habe nun einen zeitlichen Vorlauf, geeignete Halter für sie zu finden.