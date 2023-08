Die Anfang Juli im Zoo Leipzig geborenen vier Löwenjungen erkunden langsam das Außengehege. In den vergangenen Tagen habe man Löwenmutter Kigali und ihrem Baby-Quartett vor Öffnung des Zoos Gelegenheit gegeben, erste Ausflüge in die Freianlage zu machen, wie der Zoo am Sonnabend mitteilte.

Löwin Kigali und ihre vier Löwenbabys haben in den vergangenen Tagen erste gemeinsame Schritte im Außengehege unternommen. Für Besucher sind sie noch nicht zu sehen. Bildrechte: Zoo Leipzig