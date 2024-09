Michael Köst möchte Licht in das Dunkel bringen, das er in seiner Kirche erleben musste. Seit Mai 2023 arbeitet der Katholik aus Hainichen in einer Kommission der ostdeutschen Bistümer mit, die aufarbeiten soll, was er selbst erleiden musste: sexualisierte Gewalt in der Kirche. Fast anderthalb Jahre später ist der Jurist ernüchtert. "Die Aufarbeitungskommission hat weder ein offenes Ohr für die Betroffenen der Betroffeneninitiative, mit der wir gut zusammenarbeiten, noch haben wir den Eindruck, dass die Themen, die uns als Betroffene wichtig sind, tatsächlich Gehör finden."