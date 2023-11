Sachsens evangelische Landessynode kommt am Freitag in Dresden zu ihrer Herbsttagung zusammen. Wie die Evangelisch-Lutherische Landeskirche mitteilte, wird es neben den Haushaltsberatungen auch um den Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Kirche gehen. Dazu werden Betroffene sexuellen Missbrauchs am Sonnabend zu Wort kommen. Zudem werde ein Bericht zur theologischen Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in der Landeskirche sowie die Ergebnisse der Aufarbeitung im erzgebirgischen Pobershau vorgestellt.