Der sächsische Linke-Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann hingegen kritisierte den Termin für die vorgezogene Bundestagswahl scharf. "Der nun im Hinterzimmer ausgehandelte Termin liegt mitten in den großen Winterferien im bevölkerungsreichsten ostdeutschen Bundesland. Das halte ich für völlig unverantwortlich", so Pellmann. Das sei "respektlos".

Unterdessen fühlen sich die Linken im Freistaat gut für die Bundestagswahl gewappnet. Die Direktkandidaten sollen noch in diesem Jahr nominiert werden, die Landesliste Anfang Januar, teilte die Partei mit. Zugleich will die Partei prüfen, ob sie ihre neue Parteispitze nun statt am kommenden Wochenende erst nach der Bundestagswahl wählt.