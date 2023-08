Die untersuchten Parameter, wie die Belastung mit Schwermetallen, Giften oder dem PH-Wert, befänden sich überwiegend in "elbetypischen Bereichen", hieß es. Vor allem an der Messstelle in Dommitzsch seien aber die hohen Werte bei TOC- und Phosphorkonzentration auffällig. Die Sprecherin begründete das mit dem niedrigen Wasserstand des Flusses. Die Orientierungs- und Grenzwerte beziehen sich den Angaben zufolge auf den Jahresdurchschnitt. "Es kann also vorkommen, dass Einzelwerte durchaus auch mal höher liegen können", so die Sprecherin.