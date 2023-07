Brunnenboom in Sachsen Wohl auch als Reaktion auf die Trockenheit der letzten Jahre gibt es in Sachsen einen kleinen Brunnenboom. Beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geolo.gie sind rund 6000 private Brunnen registriert.



Vor allem in den letzten Jahren wurden dort viele private Bohrungen gemeldet. Wurden 2014 noch 77 private Brunnenbohrungen dort registriert, waren es in dem sehr trockenen Jahr 2020 schon 990. 2021 gab es wieder eine etwas feuchtere Witterung. Damals wurden mit 630 wieder etwas weniger Brunnenbohrungen gemeldet.



Wer in Sachsen einen Brunnen bohrt, muss dies melden. Wer ohne Erlaubnis bohrt, muss mit hohen Bußgelder von bis zu 30.000 Euro rechnen.