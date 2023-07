Wegen Niedrigwasser Wasserqualität der Elbe wird verstärkt kontrolliert

Das Landesumweltamt Sachsen hat aufgrund des Niedrigwassers der Elbe ein Sonderprogramm für den Fluss ausgelöst. Laut Behörde sollen alle zwei Wochen an insgesamt zwölf Stellen der Elbe und einigen Nebenflüssen Proben entnommen werden. Die Messstellen verteilen sich von der deutsch-tschechischen Grenze bis nach Hamburg. Damit solle die Wasserqualität in Extremsituationen untersucht werden, hieß es.

In Sachsen würden Proben in Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz und in Dommitzsch in Nordsachsen entnommen. Nach Angaben des Landesumweltamtes kann die Dürre zu kritischen Veränderungen der Gewässerbeschaffenheit führen, was etwa für Fische gefährlich werden könne. Bislang sei dies aber noch nicht der Fall.