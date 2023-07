Die Elbfähre bei Coswig hat am Mittwoch ihren Betrieb vorerst eingestellt. Wie die Stadtwerke Coswig als Betreiber melden, ist der Pegelstand der Elbe zu niedrig. Wann die Fähre wieder übersetzen kann, ist unklar. Die Betreiber hoffen, dass der Verkehr am Wochenende wieder aufgenommen werden kann. Der Verkehr muss auf die Elbebrücken in Vockerode und Wittenberg ausweichen.