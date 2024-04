Nutztierhaltung in Sachsen Trend zu Hühnern, Bienen und Co. im eigenen Garten

In Sachsen wurden im vergangenem Jahr weniger Rinder- und Schweinehaltungen registriert. Rund 431.200 Rinder waren im Jahr 2023 bei der Tierseuchenkasse gemeldet, ein Minus von etwa 8.400 Tieren im Vergleich zum Vorjahr. Bei Schweinen sank die Zahl um knapp 85.400 auf etwa 488.900 Tiere.



Die Zahlen des Statistischen Landesamts Sachsen zur Nutztierhaltung in Sachsen weichen zwar aufgrund anderer Erhebungsmethoden etwas von denen der Tierseuchenkasse ab, bestätigen aber den Trend. In Sachsen wurde demnach der niedrigste Rinderbestand seit Beginn der Zählung im Statistischen Landesamt im Jahr 1992 ermittelt.