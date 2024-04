Eine Frau als Försterin oder schraubend an großen Traktoren? Das ist in Deutschland immer noch selten. Die Aktion "Green Girls" von der Landwirtschaftsmesse Agra will das ändern. Mädchen und junge Frauen können auf der Messe Berufe auf dem Bauernhof, dem Weinberg oder im Labor kennenlernen. Auch die Landwirtschaft ringt auch um weibliche Fachkräfte. In der Ausbildung zur Landmaschinenmechatronikerin hat es laut Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) im Jahr 2022 nur vier Prozent Frauen gegeben.

Das zeigt sich auf der Messe, wo am Donnerstag die Workshops von "Green Girls" gestartet sind. Zum Workshop von Toni Knorr, Betriebswirt bei der Baywa AG, ist keine einzige Interessentin gekommen. "Der Beruf hat immer noch sein Image des starken Mannes mit verschmierten Händen, der da an irgendeiner dreckigen Landmaschine rumwühlt", sagt Knorr. Dabei sei dieses Image längst nicht mehr aktuell, betont er: "Aber bis sich so ein Image in der breiten Welt ändert, dauert es halt seine Zeit." Toni Knorr bilde in Sachsen momentan 25 Nachwuchskräfte aus, darunter nur eine Frau, erzählt er.

Lange Anreise aus Schwerin zur AGRA

Auch in der Forstwirtschaft arbeiten nur wenige Frauen. Aber das hält Marlene aus Mecklenburg-Vorpommern nicht von ihrem Traum ab. Die 19-Jährige sei extra für die Messe aus ihrem Dorf bei Schwerin nach Leipzig gekommen. Sie könne sich vorstellen, später Försterin zu werden: "Ich glaube, es kommen immer mehr Frauen dazu. Auch durch die Messe hoffe ich, dass viele dafür angeworben werden können." Sie schrecke vor diesem Beruf nicht zurück, da sie auch schon einige Försterinnen kennengelernt habe.

