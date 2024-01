Mehr Eintritte in sächsische AfD Sachsens AfD-Chef schließt Aufnahme von Rechtsextremisten nicht aus

Hauptinhalt

24. Januar 2024, 07:24 Uhr

Die AfD wächst, nicht nur in Umfragewerten, auch bei den Mitgliedern legt die Partei deutlich zu. Der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte sächsische Landesverband hatte 2023 sogar die stärksten Zuwächse seit Parteigründung zu verzeichnen. Über 700 neue Mitglieder konnte man in Sachsen vergangenes Jahr gewinnen. Doch wie überprüft die Partei die Anwärterinnen und Anwärter vor der Aufnahme in die Partei?