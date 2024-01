In Chemnitz hatten die Veranstalter 200 Teilnehmer angemeldet. Am Ende beteiligten sich hier rund 12.000 Menschen, wie Veranstalter und Polizei übereinstimmend mitteilten. "Wir haben alle Tränen der Freude in den Augen", berichtet Erik Neubert von der Grünen Jugend im Gespräch mit MDR SACHSEN. Und auch wenn die Freude über so viele Unterstützer groß sei, sei man sich bewusst, dass mit einer Demonstration der Faschismus nicht besiegt werden kann. Ein AfD-Verbot könne nur ein erster Schritt sein. Bildrechte: IMAGO / Wolfgang Schmidt

Das Verbot der AfD kann nur ein erster Schritt sein. Faschismus wird nicht im Parlament bekämpft, sondern auch am Arbeitsplatz und im Sportverein. Erik Neubert Grüne Jugend Chemnitz

In Dresden und Leipzig nannten die Polizeidirektionen keine Teilnehmerzahlen. In beiden Städten mussten aber die Demonstrationsrouten wegen des großen Andrangs umverlegt werden.



Tyran Sobadky von Fridays for future Dresden sagte MDR SACHSEN, dass niemand mit einem solchen Andrang gerechnet habe. "Wir sind stolz darauf, dass so viele Menschen gekommen sind. Es war die größte Demo, die wir bislang organisiert haben." Angemeldet waren in Dresden rund 1.000 Teilnehmende. Die unerwartet hohe Teilnehmerzahl führte dazu, dass der Schlossplatz völlig überfüllt war und die Menschen auch auf die Brühlsche Terrasse und die Augustusbrücke standen, dort allerdings von den Reden der Kundgebung nichts hören könnten.

Teilnehmerin in Dresden hofft auf "Ruck in der Gesellschaft"

Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Die Teilnehmer, unter ihnen sowohl sehr viele Familien mit Kindern, aber auch ältere Dresdner, warteten geduldig, bis sich der Demonstrationszug in Bewegung setzte. Auch wenn viele von ihnen nicht glauben, dass die jüngsten Recherchen über Rechtsextremismus in der AfD überzeugte Wähler umstimmen werde, so bliebe die Hoffnung, dass in der schweigenden Mitte einige aufwachten. "Mich haben die Enthüllungen nicht überrascht", erklärt die Dresdnerin Melanie, die mit ihrem Sohn Ole regelmäßig an Protesten gegen Rechts teilnimmt. "Aber vielleicht geht ein Ruck durch die Gesellschaft", hofft sie. Bildrechte: MDR/Diana Köhler

In Görlitz sprach vor den nach Veranstalterangaben rund 2.800 Demo-Teilnehmern Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Eine MDR-Reporterin berichtet von einer "flammenden Rede" des CDU-Politikers, die von den Menschen vor Ort viel Applaus bekommt. Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert