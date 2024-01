Wie in den vergangenen Tagen wollen sich auch am Sonntag Tausende Menschen zu Demonstrationen gegen Rechtsextremismus versammeln. Unter anderem sind Proteste in Dresden, Görlitz und Leipzig geplant. Bereits in den vergangenen Tagen waren in vielen Städten Menschen gegen das Erstarken rechter Kräfte in der Gesellschaft auf die Straße gegangen - unter anderem zu Beginn der Woche in Leipzig und Dresden.