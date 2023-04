Politik und Wirtschaft wollen Fachkräfte aus dem Ausland schneller integrieren.

Ein Verein in Leipzig sieht seit Jahren, wie Geflüchtete an bürokratischen Hürden scheitern und spricht von verlorenen Potenzialen.

Die sächsische Wirtschaft hat eine ganz eigene Idee und ungenutzte Potenziale bei deutschen Arbeitnehmenden ausgemacht.

Die sächsische Staatsregierung, Vertreter der Fachkräfteallianz Sachsen und weitere Partner haben einen sogenannten Pakt zur Sicherung von internationalen Fachkräften unterschrieben. "Es ist ein Schulterschluss von allen Seiten, um mehr gut ausgebildete Menschen aus dem Ausland zu gewinnen und Unternehmen zu eigenen Initiativen zu ermutigen", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer beim Fachkräftegipfel. Dem CDU-Politiker zufolge geht Sachsen mit gutem Beispiel voran. Jetzt müsse der Bund parallel die Rahmenbedingungen verbessern, beispielsweise durch eine beschleunigte Visa-Vergabe der Fachkräfte.



Neben der Politik nahmen an dem Gipfel zur Unterzeichnung der Absichtserklärung unter anderem Vertreter der Arbeitgeberseite, Gewerkschaften, Landkreise, Kommunen, Hochschulen sowie der Wirtschaftskammern teil. Der Pakt beinhaltet gemeinsame Ziele und Wege zur Gewinnung internationaler Arbeits- und Fachkräfte für Sachsen. Zudem wurden konkrete Verantwortlichkeiten und Rollen der sächsischen Akteure zur Umsetzung des Zuwanderungsprozesses formuliert.

Mehr als die Hälfte der seit 2015 Geflüchteten in Arbeit

Prognosen des sächsischen Wirtschaftsministeriums zufolge würden bis 2030 etwa 150.000 erwerbsfähige Menschen in Sachsen fehlen, hieß es. Das sei auf eine alternde Bevölkerungsstruktur und niedrige Geburtenraten zurückzuführen. Die Integration von Geflüchteten und anderen Zuwanderern kann laut Flüchtlingsrat dazu beitragen, diese Lücke zu füllen und den Arbeitsmarkt zu stärken.

In der Pflege sind viele Migrantinnen und Migranten beschäftigt, die dort die riesige Arbeitskräftelücke füllen helfen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Seit 2015 seien bereits Erfolge erzielt worden. Rund 55 Prozent der Menschen, die damals nach Deutschland geflohen seien, arbeiteten bereits in Deutschland. Handwerksbetriebe in Sachsen hätten Menschen nach der Flucht erfolgreich ausgebildet und sie dann in Beschäftigungsverhältnisse als Fachkräfte fest übernommen. Besonders in der Gastronomie und in der Pflege seien Migrantinnen und Migranten ein wichtiger Faktor, um Arbeitsplätze in diesen Bereichen zu besetzen.

Jurist wünscht sich Praxisnachweis für Handwerker

Nicht ganz so rosig erlebt Jurist Wael Alhame aus Leipzig die Praxis und weiß von bürokratischen Hürden für die Arbeitssuchenden zu berichten. Daran habe sich seit Jahren nichts geändert Er hilft im "Verein Mühlstraße 14" Geflüchteten und unterstützt sie bei der Integration ins Berufsleben. Die ist allerdings oft schwierig und so würden beispielsweise Handwerker oder IT-Fachleute mit Druck vom Jobcenter in Hilfstätigkeiten bei Automobilherstellern oder Versandhändlern vermittelt, obwohl in ihren eigentlichen Berufen viele Stellen unbesetzt sind und die Firmen händeringend nach Fachleuten suchen.



Die Bürokratie in Deutschland erschwere den Einstieg in die Arbeitswelt: Friseure, Tischler oder Elektriker seien in Syrien beispielsweise Handwerksberufe, die Menschen von Kindesbeinen an in ihren Familien erlernen. Einen Berufsabschluss oder Meisterbrief gibt es nicht, den sie nachweisen könnten. Alhame fordert deshalb, dass solche Menschen ihr Können vor Vertretern von Handwerkskammern praktisch beweisen, dann in die deutschen Regeln etwa zur Sicherheit am Arbeitsplatz eingewiesen werden und schneller wieder in ihrem Beruf arbeiten können. Bisher hätten solche Vorschläge aber nie Gehör gefunden.

Friseurinnen und Friseure werden händeringend gesucht. Weil es aber beispielsweise in Syrien keinen Berufsabschluss für dieses Handwerk gibt, können Geflüchtete nicht ohne Weiteres in deutschen Friseursalons arbeiten. Bildrechte: dpa

Überqualifiziert für Hilfsjob und mit 30 zu alt für Ausbildung