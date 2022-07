Die Stadt Dresden gibt an, dass alle Briefwahlunterlagen bis zum 5. Juli zugestellt wurden. Wer am 6. Juli noch keine Unterlagen erhalten hat, solle das Bürgertelefon kontaktieren. "Alle Wahlbriefe, die bis Freitag, 8. Juli, zum regulären Leerungstermin des Postbriefkastens in Dresden eingeworfen sind, werden der Stadtverwaltung bis zum Wahltag übergeben", so die Stadt Dresden. Außerdem könnten Wahlberechtigte den Wahlbrief bis zum Wahlsonntag um 18 Uhr in den Briefkasten der Landeshauptstadt Dresden am Rathaus Dr.-Külz-Ring 19 einwerfen. Es bestehe auch die Möglichkeit, mit dem erhaltenen Wahlschein der Briefwahlunterlagen in einem beliebigen Urnenwahllokal zu wählen.