Kommunalwahl 2024 Meißener Kreistag sucht grüne Zukunft

Die AfD will vor allem bei den Kosten für Geflüchtete den Rotstift ansetzen, sagt ihr Kreisrat Detlev Spangenberg: "Zum Beispiel Gemeinschaftsunterkünfte statt Einzelunterkünfte, um Kosten zu sparen." Dabei hat der Kreis in der Migrationspolitik kaum eigenen Spielraum.

Auch in der Energiepolitik werden die Weichen in Berlin und Dresden gestellt. Dass aber im Meißener Kreistag selbst Konservative aus den Reihen von CDU und Freien Wählern für ein Positionspapier zur Energiewende stimmten - das hat auch mit dem großen Chemiewerk von Wacker in Nünchritz zu tun. Die großen Arbeitgeber in der Region wie die Stahlwerke in Riesa und Gröditz fordern klare Perspektiven.