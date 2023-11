Gesundheitsversorgung So sollen Sachsens Krankenhäuser künftig zusammenarbeiten

Seit dem insolvenzbedingten Ende der Klinik in Reichenbach verfügt Sachsen über insgesamt 76 Krankenhäuser. Das soll auch so bleiben. Das ist ein Ergebnis des Kabinettsbeschluss von Ende November 2023. Mehr als bisher sollen sich die Krankenhäuser einander ergänzen. Heißt im Klartext: Neben der Regelversorgung soll es zunehmend Schwerpunktkliniken geben. So werden Borna und Bautzen neu als Schwerpunktversorger aufgenommen.

In Weißwasser erhält das Krankenhaus der Regelversorgung außerdem erstmalig den Zusatz eines Gesundheitszentrums. Ziel sei es, so Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD), Patienten vor Ort auch ambulant behandeln zu können. Damit sind auch ambulante Operationen gemeint.

Die Medizin entwickelt sich weiter, gleichzeitig wird die Bevölkerung in Sachsen zunehmend älter. Die Kliniklandschaft im Freistaat soll das ab Januar 2024 widerspiegeln: Dann tritt der Krankenhausplan in Kraft, den das sächsische Kabinett am Dienstag beschlossen hat. Allerdings handle es sich voraussichtlich um einen "Übergangsplan", so Köpping. Denn im Bund ist eine Krankenhausreform in Arbeit. Gegebenenfalls seien dann noch Anpassungen nötig. "Aber was wir nicht wollten, war, dass wir weiter warten und keine aktualisierte Krankenhausplanung haben."