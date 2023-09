Ein anderer Grund: "Dass die Geflüchteten überdurchschnittlich in Branchen arbeiten, die in dieser Hinsicht vielleicht problematisch sind", sagt Professor Brücker, der am IAB die Forschungen im Bereich Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung leitet. So seien etwa das Hotel- und Gaststätten-, das Bau- sowie das Transportgewerbe sehr stark vertreten. "Es ist aber nicht so, dass das überall Ausbeutungsverhältnisse sind, sondern häufig wird dort auch normal bezahlt."