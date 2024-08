Außerdem kritisierte Christian Lindner die Positionen von AfD und BSW zum Krieg in der Ukraine: "Die Positionen von AfD und BSW laufen darauf hinaus, Europa zu spalten." Beide Parteien fordern, Waffenlieferungen an die Ukraine zu beenden. AfD und BSW gehe es nicht darum Probleme zu lösen, sagte Lindner, es gehe ihnen nur darum, "das Geschäftsmodell Protest zu etablieren, damit möglichst viele von denen in Parlamente kommen und nicht mehr im Betrieb arbeiten müssen."

Zuerst hatte der sächsische FDP-Spitzenkandidat, Robert Malorny, gesprochen. Um den Unterrichtsausfall in Sachsens Schulen zu bekämpfen, forderte er, Lehrer aus dem Landesamt für Schule und Bildung in Schulen einzusetzen. Außerdem wolle er Lehramtsstudenten in einem dualen Studium schon früh in der Ausbildung in die Schulen bringen. Mit einer Reform des Finanzausgleichsgesetztes wolle er Kommunen finanziell besser ausstatten. Malorny sprach sich für den Abbau von Bürokratie aus und forderte eine schnellere und geregelte Integration von ausländischen Fachkräften in den Arbeitsmarkt.