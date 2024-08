Das Ziel ist klar: Die FDP soll wieder in den Landtag einziehen. Glaubt man aktuellen Umfragen ist das alles andere als eine leichte Aufgabe, keine Umfrage hat die FDP bisher über der 5-Prozent-Hürde gesehen. Doch der FDP-Spitzenkandidat nimmt die Herausforderung an, frei und ohne Druck, wie er sagt. Wenn's schief geht, sitzt Robert Malorny am Montag nach dem Wahlsonntag wieder ganz normal an seinem Schreibtisch in Pirna und arbeitet als Ingenieur – und die Liberalen in Sachsen bleiben weitere fünf Jahre in der außerparlamentarischen Opposition.