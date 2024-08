Wahlkampfauftakt FDP Sachsen will nach zehn Jahren zurück in den Landtag

Die sächsische FDP-Vorsitzende Anita Maaß steht auf dem Mannheimer Platz in Riesa. Hinter ihr ein Pavillon mit FDP-Logo, um sie herum ein paar Stehtische. In den Händen hält sie gelb-blau-pinke Flyer. Immer wieder spricht sie Passanten an, drückt ihnen einen Flyer in die Hand, versucht ins Gespräch zu kommen. Manche Menschen lehnen ab, ziehen hastig weiter. Andere bleiben stehen und hören sich an, was Anita Maaß ihnen sagen möchte. Sie spricht über die anstehende Landtagswahl, über ihre Partei mit ihren Ideen.