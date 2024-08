Wählerreise Meinungen zur Politik von Pendlern zwischen Zittau und Dresden

Inzwischen ist es kurz vor sieben Uhr. Unser Zielbahnhof Zittau leuchtet auf dem Display auf. Hier steigen wir um und fahren mit den Einpendlern zurück nach Dresden. Zu dieser Fahrzeit ist Leben in der Bude, was vor allem daran liegt, dass viele Schulkinder unterwegs sind.

Einige werden von Eberhard Müller begleitet. Der frühere Schulleiter hat sich nach kurzer Ruhestandspause entschieden, wieder zu unterrichten. Problem sei nicht nur der Lehrermangel. "Deutschland ist eines der rückständigsten Länder, was die Bildung betrifft", sagt der 67-Jährige. Keiner würde mit einem alten Auto täglich fahren. "In der Bildung fahren wir aber noch sehr alte Autos." Hier müsse man zeitgemäßer, fortschrittlicher werden, so sein Appell an Sachsens Politiker.